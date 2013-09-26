Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 26 сентября 2013
Урал
26.09.2013, четверг, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
4'
Д. Н'Дойе
26'
Д. Тарасов
90+1'
Л. Диарра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Диарра
Желтая карточка
Н. Сафрониди
88'
Замена
Т. Тамуз
️️️️
В. Коман
85'
Желтая карточка
А. Горбанец
81'
67'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
66'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Буссуфа
65'
Желтая карточка
Р. Шишкин
46'
Замена
Л. Диарра
️️️️
Я. Тигорев
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Саркисов
46'
Желтая карточка
А. Саркисов
32'
29'
Желтая карточка
М. Буссуфа
Замена
А. Новиков
️️️️
А. Ерохин
27'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тарасов
Пас отдал
В. Чорлука
Красная карточка
М. Вьештица
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
М. Буссуфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ПЗ
11
Артур Саркисов
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ОП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
78
Владимир Коман
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
18
Тото Тамуз
АП
0
Александр Соболев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Солосин
70
Сафрониди
63
Белозеров
16
Вьештица
34
Тумасян
7
Берхамов
11
Саркисов
78
Коман
21
Ерохин
32
Горбанец
2
Гогниев
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
28
Тигорев
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Майкон
14
Н'Дойе
21
Ерохин
15
Новиков
15
Новиков
21
Ерохин
78
Коман
18
Тамуз
18
Тамуз
78
Коман
11
Саркисов
10
Манучарян
10
Манучарян
11
Саркисов
28
Тигорев
19
Диарра
19
Диарра
28
Тигорев
11
Буссуфа
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Буссуфа
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Урал
Локомотив
0
Александр Соболев
ЦФ
13
Александр Щаницин
АП
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
0
Александр Соболев
ЦФ
13
Александр Щаницин
АП
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Урал - Локомотив
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:00 (прямая)
Новости команд
Все
Урал
Локомотив
Экс-помощник Галактионова: «Все смеются над «Локомотивом»
Вчера, 22:59
2
Радимов прокомментировал комичную ситуацию в «Локомотиве»
Вчера, 22:49
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
Вчера, 11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
13 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Экс-помощник Галактионова: «Все смеются над «Локомотивом»
Вчера, 22:59
2
Радимов прокомментировал комичную ситуацию в «Локомотиве»
Вчера, 22:49
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
Вчера, 11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+