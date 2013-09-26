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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 26 сентября 2013
Интер
26.09.2013, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
72'
Э. Камбьяссо
83'
Жонатан
60'
Д. Росси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
Замена
А. Перейра
️️️️
Жонатан
85'
ГОЛ! 2:1!
Жонатан
Пас отдал
Р. Альварес
83'
78'
Замена
М. Весино
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
У. Кампаньяро
74'
ГОЛ! 1:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
У. Кампаньяро
72'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
70'
69'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Икарди
️️️️
Ф. Гуарин
67'
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
60'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Росси
Желтая карточка
Жуан
59'
49'
Желтая карточка
М. Амброзини
Желтая карточка
А. Раноккия
43'
36'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
36'
Травма
М. Паскуаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛАЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПАЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Матиас Фернандес
АП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Рафал Вольски
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
14
Кампаньяро
15
Жуан
91
Камбьяссо
8
Таидер
13
Гуарин
2
Жонатан
11
Альварес
8
Паласио
2-2-3-2-1
33
Нето
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
21
Паскуаль
90
Амброзини
6
Валеро
20
Аквилани
17
Хоакин
14
Фернандес
25
Росси
2
Жонатан
2
Перейра
2
Перейра
2
Жонатан
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
13
Гуарин
9
Икарди
9
Икарди
13
Гуарин
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
20
Аквилани
15
Весино
15
Весино
20
Аквилани
25
Росси
72
Иличич
72
Иличич
25
Росси
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
2
Уоллес
ЦЗ
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Интер - Фиорентина
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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