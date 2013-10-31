Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Кубок (2013/2014), 1/16 финала
Рязань
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 4
Ахмат
Матч завершен
1 : 0
Анжи
Матч завершен
Сокол
1 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 11 тур
Реал
7 : 3
Севилья
Матч завершен
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
Матч завершен
Вильярреал
0 : 2
Хетафе
Матч завершен
Гранада
1 : 2
Атлетико
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 10 тур
Рома
1 : 0
Кьево
Матч завершен
США. МЛС 2013, 1 раунд
Сиэтл
2 : 0
Колорадо
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 13 тур
Стандард
2 : 2
Ваасланд-Беверен
Матч завершен
Серкль Брюгге
2 : 0
Брюгге
Матч завершен