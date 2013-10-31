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FONBET Кубок России 2026/2027
Нефтехимик - Ахмат
Нефтехимик - Ахмат: обзор матча 31 октября 2013
Нефтехимик
31.10.2013, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Ахмат
43'
И. Дранников
13'
З. Садаев (П)
19'
Г. Теодор Грозав
66'
Ж. Бокила
85'
Ж. Бокила
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нефтехимик - Ахмат
85'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Бокила
84'
Замена
О. Иванов
️️️️
Адилсон
66'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Бокила
62'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
М. Уридия
️️️️
Д. Мирзаев
61'
Замена
В. Чала
️️️️
В. Оразсахедов
55'
55'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Маурисио
Вторая желтая
Р. Сакки
52'
49'
Вторая желтая
З. Садаев
Желтая карточка
Р. Сакки
49'
46'
Замена
Кану
️️️️
Г. Теодор Грозав
ГОЛ! 1:2!
И. Дранников
43'
36'
Желтая карточка
З. Садаев
19'
ГОЛ! 0:2!
Г. Теодор Грозав
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Садаев
Замена
С. Лосев
️️️️
П. Умарбаев
12'
Красная карточка
Ю. Нестеренко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Роджер Сакки
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Кану
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
4-2-1-3
1
Нестеренко
4
Дранников
5
Пискунов
65
Рябошапка
35
Гультяев
18
Сакки
5
Платика
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
63
Джалилов
4-2-2-2
31
Годзюр
11
Темников
40
Ояла
15
Радьков
33
Ятченко
21
Адилсон
8
Маурисио
37
Грозав
22
Пирис
10
Лебеденко
9
Садаев
22
Мирзаев
25
Уридия
25
Уридия
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
34
Чала
34
Чала
19
Оразсахедов
39
Умарбаев
1
Лосев
1
Лосев
39
Умарбаев
21
Адилсон
19
Иванов
19
Иванов
21
Адилсон
37
Грозав
10
Кану
10
Кану
37
Грозав
8
Маурисио
18
Бокила
18
Бокила
8
Маурисио
Остались в запасе
Нефтехимик
Ахмат
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Нефтехимик - Ахмат
1
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Нефтехимик
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