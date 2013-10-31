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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 31 октября 2013
Вильярреал
31.10.2013, четверг, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
6'
Ч. Марика
90+2'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
П. Сарабия
Пас отдал
П. Леон
Желтая карточка
Х. Коста
86'
83'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Кастро
81'
Желтая карточка
Борха
70'
Желтая карточка
Р.
69'
Замена
А. Лафита
️️️️
Ч. Марика
66'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Р. Лаго
Замена
И. Уче
️️️️
Ж. Пербе
66'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Х. Антонио Дорадо
53'
50'
Желтая карточка
Алексис
47'
Желтая карточка
Р. Лаго
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Х. Акино
46'
Красная карточка
П. Иньигес
39'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-4-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
14
Иньигес
2
Гаспар
8
Кани
17
Пина
21
Бруно
20
Акино
10
Дос Сантос
24
Пербе
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
3
Лаго
4
Алексис
3
Рафа
8
Мичел
8
Борха
14
Гавилан
14
Леон
17
Кастро
19
Марика
20
Акино
5
Дорадо
5
Дорадо
20
Акино
Дорадо
14
Тригерос
14
Тригерос
Дорадо
24
Пербе
14
Уче
14
Уче
24
Пербе
3
Лаго
18
Эскудеро
18
Эскудеро
3
Лаго
19
Марика
7
Лафита
7
Лафита
19
Марика
17
Кастро
7
Сарабия
7
Сарабия
17
Кастро
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Жорди Кодина
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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