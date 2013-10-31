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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 31 октября 2013
Рома
31.10.2013, четверг, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
67'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Пьянич
81'
79'
Желтая карточка
Л. Ригони
78'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
77'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
А. Льяич
77'
77'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
С. Бентивольо
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Флоренци
67'
66'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Б. Драме
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
Додо
65'
62'
Замена
П. Папп
️️️️
Клейтон
Замена
А. Флоренци
️️️️
Маркиньо
59'
Желтая карточка
М. Пьянич
50'
39'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Л. Кастан
26'
17'
Желтая карточка
Д. Сардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
30
Томаш Купиш
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
16
Додо
35
Торосидис
25
Кастан
4
Бенатиа
8
Строотман
16
Де Росси
15
Пьянич
77
Маркиньо
22
Льяич
22
Боррьелло
4-3-2
1
Пуджиони
21
Фрей
3
Дайнелли
3
Драме
20
Сардо
56
Хетемай
7
Бентивольо
30
Ригони
31
Пеллисьер
9
Палоски
16
Додо
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
16
Додо
77
Маркиньо
24
Флоренци
24
Флоренци
77
Маркиньо
15
Пьянич
4
Брэдли
4
Брэдли
15
Пьянич
3
Клейтон
6
Папп
6
Папп
3
Клейтон
3
Драме
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
3
Драме
7
Бентивольо
7
Акости
7
Акости
7
Бентивольо
Остались в запасе
Рома
Кьево
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Томаш Купиш
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Рома - Кьево
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
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