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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 31 октября 2013
Гранада
31.10.2013, четверг, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
90+1'
О. Игало
37'
Д. Коста (П)
77'
Д. Вилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
Т. Куртуа
90'
+2
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:2!
О. Игало
Пас отдал
А. Ньом
90'
+1
90'
Вторая желтая
Ф. Луис
85'
Замена
Тиагу
️️️️
Д. Вилья
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Перейра
78'
Желтая карточка
Д. Мурильо
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Вилья
69'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
Замена
Рики
️️️️
Ресио
67'
65'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Я. Браими
60'
Желтая карточка
А. Ньом
45'
+1
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Коста
34'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
20
Фулкье
5
Майнц
24
Мурильо
12
Ньом
7
Перейра
36
Ресио
8
Браими
16
Итурра
4
Рико
9
Игало
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
20
Адриан
7
Вилья
19
Коста
8
Браими
30
Буонанотте
30
Буонанотте
8
Браими
36
Ресио
11
Рики
11
Рики
36
Ресио
7
Перейра
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Перейра
6
Коке
2
Инсуа
2
Инсуа
6
Коке
7
Вилья
5
Тиагу
5
Тиагу
7
Вилья
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
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