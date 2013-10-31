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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Звезда Рз - Кубань (ЛФЛ)
Рязань - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 31 октября 2013
Рязань
31.10.2013, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
33'
Е. Ларионов
84'
А. Сиваев (П)
61'
Л. Мельгарехо
76'
А. Хубулов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рязань - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ!
Е. Ларионов
4:2
ГОЛ!
М. Уренья
3:2
ГОЛ!
А. Грушин
3:1
Пенальти не реализован!
Г. Буено
ГОЛ!
М. Жидких
2:1
Пенальти не реализован!
М. Жавнерчик
ГОЛ!
А. Сиваев
1:1
ГОЛ!
А. Соснин
0:1
Пенальти не реализован!
А. Нартиков
89'
Желтая карточка
А. Соснин
86'
Замена
Р. Салимов
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Сиваев
84'
83'
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
М. Городцов
️️️️
Е. Дудиков
80'
Замена
А. Нартиков
️️️️
А. Фомин
79'
78'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Р. Бугаев
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Хубулов
Замена
М. Жидких
️️️️
Н. Гусалов
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
А. Хубулов
ГОЛ! 1:0!
Е. Ларионов
Пас отдал
Н. Гусалов
33'
18'
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Армаш
15'
Травма
И. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
63
Александр Фомин
ЛЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
(К)
ПЗ
5
Нариман Гусалов
ЛП
7
Артур Шахназаров
ЦП
9
Артем Сиваев
ПП
6
Егор Ларионов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
31
Сергей Каретник
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Гонсало Буено
ЦФ
Рязань
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
23
Михаил Жидких
ЦП
6
Евгений Фальковский
ПП
2
Александр Нартиков
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
45
Арсен Сиукаев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
5
Роман Салимов
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
3-2-3-2
16
Яковлев
20
Дудиков
14
Сахвадзе
24
Грушин
63
Фомин
25
Елисеев
5
Гусалов
7
Шахназаров
9
Сиваев
27
Мирзов
6
Ларионов
4-1-2-2-1
1
Байчора
10
Мельгарехо
5
Армаш
12
Пинчук
8
Бугаев
31
Каретник
23
Соснин
88
Хубулов
52
Лобкарев
11
Уренья
11
Буено
63
Фомин
2
Нартиков
2
Нартиков
63
Фомин
5
Гусалов
23
Жидких
23
Жидких
5
Гусалов
20
Дудиков
91
Городцов
91
Городцов
20
Дудиков
88
Хубулов
5
Салимов
5
Салимов
88
Хубулов
8
Бугаев
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
8
Бугаев
5
Армаш
10
Фидлер
10
Фидлер
5
Армаш
Остались в запасе
Рязань
Кубань (ЛФЛ)
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
6
Евгений Фальковский
ПП
Главный тренер
Гарник Авалян
15
Максим Серегин
ЦФ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Остались в запасе
7
Алексей Шебанов
ВР
27
Сергей Правкин
ВР
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
6
Евгений Фальковский
ПП
Остались в запасе
15
Максим Серегин
ЦФ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Рязань - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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