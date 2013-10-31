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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 31 октября 2013
Осасуна
31.10.2013, четверг, 01:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
1'
Ойер
13'
О. Риера
58'
Р. Торрес
71'
А. Гальвез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
Замена
Мануэль
️️️️
О. Риера
83'
Замена
М. Фланьо
️️️️
Х. Ориоль
81'
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Гальвез
Пас отдал
Х. Виера
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
А. Сехудо
67'
Красная карточка
М. Де лас Куэвас
66'
64'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Я. Фальке
60'
Желтая карточка
А. Арбилья
59'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Буэно
ГОЛ! 3:0!
Р. Торрес
Пас отдал
Р. Лоэ
58'
30'
Желтая карточка
С. Ньигес
ГОЛ! 2:0!
О. Риера
13'
ГОЛ! 1:0!
Ойер
Пас отдал
Р. Торрес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
0
Рубен Рамиро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Андрес
3
Ориоль
14
Аррибас
4
Лотье
24
Лоэ
33
Сильва
6
Ойер
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
10
Торрес
21
Риера
3-3-2-2
23
Рубен
23
Арбилья
2
Тито
6
Гальвез
8
Ньигес
10
Трасоррас
8
Гонсалес
44
Фальке
10
Виера
19
Буэно
7
Бангура
21
Риера
18
Мануэль
18
Мануэль
21
Риера
3
Ориоль
4
Фланьо
4
Фланьо
3
Ориоль
16
Сехудо
10
Пуньяль
10
Пуньяль
16
Сехудо
44
Фальке
23
Эмбарба
23
Эмбарба
44
Фальке
19
Буэно
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Буэно
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
0
Рубен Рамиро
ЦФ
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
0
Рубен Рамиро
ЦФ
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
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