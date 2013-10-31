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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 31 октября 2013
Реал
31.10.2013, четверг, 01:00
Испания. Примера, 11 тур
7 : 3
Завершен
Севилья
12'
Г. Бэйл
25'
Г. Бэйл
29'
К. Роналду (П)
54'
К. Бензема
60'
К. Роналду
71'
К. Роналду
79'
К. Бензема
36'
И. Ракитич (П)
38'
К. Бакка
64'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
83'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
Замена
А. Ди Мария
️️️️
С. Хедира
81'
ГОЛ! 7:3!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
79'
76'
Вторая желтая
С. Мбиа
74'
Пенальти не реализован!
И. Ракитич
ГОЛ! 6:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
71'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
70'
Желтая карточка
С. Хедира
66'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Ильярраменди
65'
64'
ГОЛ! 5:3!
И. Ракитич
62'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
61'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Самперио
ГОЛ! 5:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
60'
58'
Желтая карточка
С. Мбиа
ГОЛ! 4:2!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
54'
38'
ГОЛ! 3:2!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Самперио
36'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Ракитич
Желтая карточка
С. Рамос
35'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
29'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
25'
21'
Желтая карточка
А. Морено
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ПЗ
5
Альберто Морено
ЛП
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
29
Хаиро Самперио
ПП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
28
Хедира
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-1-1
34
Бету
90
Фигейраш
23
Карришу
2
Пареха
3
Наварро
25
Мбиа
29
Самперио
11
Ракитич
5
Морено
7
Витоло
70
Бакка
14
Ильярраменди
3
Алонсо
3
Алонсо
14
Ильярраменди
22
Иско
10
Модрич
10
Модрич
22
Иско
28
Хедира
11
Ди Мария
11
Ди Мария
28
Хедира
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
29
Самперио
8
Перотти
8
Перотти
29
Самперио
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Реал
Севилья
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Севилья
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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