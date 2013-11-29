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    Расписание матчей 29-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа A
    29 ноября, пятница
    00:05
    Суонси
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа B
    29 ноября, пятница
    00:05
    Черноморец
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    00:05
    Лудогорец
    2:0
    ПСВ
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа C
    29 ноября, пятница
    00:05
    Эльфсборг
    0:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    00:05
    Эсбьерг
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа D
    29 ноября, пятница
    00:05
    Уиган Атлетик
    1:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа E
    29 ноября, пятница
    00:05
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    00:05
    Днепр
    4:1
    Пандурий
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа F
    29 ноября, пятница
    00:05
    Бордо
    0:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    00:05
    АПОЭЛ
    0:0
    Маккаби
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 18 тур
    29 ноября, пятница
    16:00
    Динамо (мол)
    6:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 16 тур
    29 ноября, пятница
    21:00
    Высочина
    2:1
    Словацко
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    23:15
    Теплице
    1:3
    Зноймо
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 18 тур
    29 ноября, пятница
    21:00
    Металлург
    4:1
    Ворскла
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2013/2014), 17 тур
    29 ноября, пятница
    21:30
    Вестсьелланд
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 13 тур
    29 ноября, пятница
    22:00
    Сивасспор
    0:3
    Антальяспор
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    22:00
    Элазигспор
    1:2
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2013/2014), 15 тур
    29 ноября, пятница
    23:00
    Рода
    1:2
    Твенте
    Матч завершен
    Испания. Примера (2013/2014), 15 тур
    29 ноября, пятница
    23:00
    Хетафе
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    29 ноября, пятница
    23:30
    Вильярреал
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2013/2014), 15 тур
    29 ноября, пятница
    23:30
    Марсель
    2:0
    Монпелье
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2013/2014), 14 тур
    29 ноября, пятница
    23:30
    Вольфсбург
    1:1
    Гамбург
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2013/2014), 17 тур
    29 ноября, пятница
    23:45
    Ноттингем Форест
    2:3
    Рединг
    Матч завершен
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