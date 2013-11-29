октябрь 2013
ноябрь 2013
Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа A
Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа B
Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа C
Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа D
29 ноября, пятница
00:05
Матч завершен
Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа E
29 ноября, пятница
00:05
Матч завершен
Лига Европы (2013/2014), 5 тур, группа F
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 18 тур
29 ноября, пятница
16:00
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 16 тур
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 18 тур
Дания. Суперлига (2013/2014), 17 тур
29 ноября, пятница
21:30
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 13 тур
29 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
29 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 15 тур
Испания. Примера (2013/2014), 15 тур
Франция. Лига 1 (2013/2014), 15 тур
Германия. Бундеслига (2013/2014), 14 тур
29 ноября, пятница
23:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 17 тур
29 ноября, пятница
23:45
Матч завершен