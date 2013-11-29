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Лига Европы 2026/2027
Уиган Атлетик - Зюлте-Варегем
Уиган Атлетик - Зюлте-Варегем: обзор матча 29 ноября 2013
Уиган Атлетик
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
7'
Л. Барнетт
37'
Т. Азар
88'
Ж. Маланда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Зюлте-Варегем
90'
Замена
Р. Касерес
️️️️
С. Кумс
Замена
Г. Холт
️️️️
Д. МакАртур
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Маланда
Пас отдал
И. Силла
Желтая карточка
Д. МакАртур
87'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
К. МакМанаман
84'
80'
Замена
М. Н'Диай
️️️️
О. Скуласон
73'
Замена
И. Силла
️️️️
И. Конте
Замена
М. Фортуне
️️️️
Ж. Гомес
64'
Желтая карточка
Д. МакКлин
59'
56'
Желтая карточка
Ж. Маланда
Желтая карточка
Н. Пауэлл
40'
37'
ГОЛ! 1:1!
Т. Азар
Пас отдал
С. Кумс
27'
Желтая карточка
О. Скуласон
ГОЛ! 1:0!
Л. Барнетт
Пас отдал
Ж. Гомес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Главный тренер
Оуэн Койл
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Стив Кольпар
ЦЗ
24
Карел Д'Ане
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
22
Олафур Скуласон
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
13
Мамату Н'Диай
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-5-1
21
Николлс
3
Крэйни
4
Рогне
25
Барнетт
17
Бойс
25
Пауэлл
11
МакАртур
16
Гомес
26
Маккэн
16
МакКлин
20
МакМанаман
4-1-2-1-2
1
Боссут
2
Де Фаув
3
Кольпар
24
Д'Ане
18
Дюплюс
19
Маланда
22
Скуласон
24
Кумс
9
Азар
10
Хабибу
15
Конте
20
МакМанаман
15
Эспиноза
15
Эспиноза
20
МакМанаман
16
Гомес
32
Фортуне
32
Фортуне
16
Гомес
11
МакАртур
27
Холт
27
Холт
11
МакАртур
24
Кумс
15
Касерес
15
Касерес
24
Кумс
22
Скуласон
13
Н'Диай
13
Н'Диай
22
Скуласон
15
Конте
26
Силла
26
Силла
15
Конте
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Зюлте-Варегем
12
Майк Поллит
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
10
Тео Бонгонда
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Уиган Атлетик - Зюлте-Варегем
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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