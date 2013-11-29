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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 29 ноября 2013
Металлург
29.11.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Ворскла
39'
А. Мораес (П)
44'
А. Мораес
51'
Д. Лазич
55'
А. Мораес
17'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
Замена
Даниэль
️️️️
А. Мораес
82'
65'
Пенальти не реализован!
А. Громов
Желтая карточка
Данило
64'
63'
Замена
А. Скляр
️️️️
Й. Маркоски
59'
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
Данило
️️️️
Александре
57'
ГОЛ! 4:1!
А. Мораес
Пас отдал
С. Болбат
55'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лазич
51'
46'
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Яхович
46'
Замена
Е. Ткачук
️️️️
А. Курилов
ГОЛ! 2:1!
А. Мораес
Пас отдал
Александре
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мораес
39'
Желтая карточка
Александре
34'
Замена
В. Полевой
️️️️
Г. Зотов
34'
22'
Желтая карточка
В. Сапай
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Громов
Пас отдал
А. Яхович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
4-4-1-1
13
Бандура
50
Болбат
21
О'Ди
44
Чечер
31
Зотов
23
Насонов
10
Лазич
8
Нельсон
14
Александре
13
Макридис
18
Мораес
4-3-1-2
1
Непогодов
23
Сапай
17
Чеснаков
4
Даллку
78
Курилов
69
Дедечко
82
Ребенок
44
Пердута
10
Маркоски
18
Яхович
28
Громов
18
Мораес
19
Даниэль
19
Даниэль
18
Мораес
31
Зотов
14
Полевой
14
Полевой
31
Зотов
14
Александре
90
Данило
90
Данило
14
Александре
78
Курилов
3
Ткачук
3
Ткачук
78
Курилов
10
Маркоски
6
Скляр
6
Скляр
10
Маркоски
18
Яхович
99
Мищенко
99
Мищенко
18
Яхович
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
33
Руслан Мамутов
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
33
Руслан Мамутов
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
36
Никита Полюлях
ЦП
79
Юрий Панькив
ВР
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Металлург - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Металлург
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