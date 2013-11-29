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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Айнтрахт
Бордо - Айнтрахт: обзор матча 29 ноября 2013
Бордо
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
83'
М. Ланиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Айнтрахт
84'
Желтая карточка
Т. Барнетта
83'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланиг
Пас отдал
Т. Барнетта
79'
Замена
С. Лакич
️️️️
В. Кадлец
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
А. Траоре
75'
Желтая карточка
Ж. Фобер
73'
67'
Замена
М. Ланиг
️️️️
С. Роде
66'
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
Жуссие
️️️️
Н. Морис-Белэй
65'
55'
Желтая карточка
Б. Очипка
Желтая карточка
М. Пундж
47'
46'
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Хоселу
Замена
Г. Сертик
️️️️
М. Планюс
46'
42'
Желтая карточка
С. Роде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-2-1-4
16
Каррассо
21
Энрике
22
Сане
27
Планюс
29
Пундж
36
Фобер
7
Траоре
6
Савье
19
Морис-Белэй
4
Ролан
14
Диабате
4-4-2
1
Трапп
2
Юнг
2
Кемпф
3
Самбрано
5
Очипка
10
Барнетта
17
Роде
23
Флум
27
Швеглер
13
Хоселу
77
Кадлец
27
Планюс
22
Сертик
22
Сертик
27
Планюс
19
Морис-Белэй
20
Жуссие
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
7
Траоре
7
Обраньяк
7
Обраньяк
7
Траоре
13
Хоселу
10
Шрёк
10
Шрёк
13
Хоселу
17
Роде
13
Ланиг
13
Ланиг
17
Роде
77
Кадлец
29
Лакич
29
Лакич
77
Кадлец
Остались в запасе
Бордо
Айнтрахт
1
Кевин Олимпа
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Главный тренер
Франсис Жийо
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Ян Розенталь
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Ян Розенталь
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бордо - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Шабан Дельма
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