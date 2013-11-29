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Лига Европы 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Фиорентина
Пасуш де Феррейра - Фиорентина: обзор матча 29 ноября 2013
Пасуш де Феррейра
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Фиорентина
Замена
Ромеу
️️️️
Ж. Мишель Сери
90'
+2
Желтая карточка
Т. Валенте
79'
74'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Й. Иличич
Замена
С. Оливейра
️️️️
Р. Рибейру
71'
69'
Желтая карточка
Д. Писарро
62'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Амброзини
Замена
П. Уртадо
️️️️
Бебе
59'
46'
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Бакич
20'
Желтая карточка
М. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
2
Тиагу Валенте
ЦЗ
80
Тони
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Андре Леао
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
Главный тренер
Энрике Калишту
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Руй Каэтану
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Александр Яковенко
ПП
18
Николо Фацци
ЦФ
3-3-3-1
45
Филипе
96
Анунсьясау
22
Лопеш
19
Рикарду
80
Тони
8
Леао
2
Валенте
20
Рибейру
14
Сери
81
Жозе Виейра
12
Бебе
4-4-2
78
Мунуа
14
Ронкалья
5
Комппер
4
Томович
3
Алонсо
14
Фернандес
20
Аквилани
90
Амброзини
88
Бакич
72
Иличич
10
Ридер
14
Сери
4
Ромеу
4
Ромеу
14
Сери
20
Рибейру
27
Оливейра
27
Оливейра
20
Рибейру
12
Бебе
16
Уртадо
16
Уртадо
12
Бебе
90
Амброзини
7
Куадрадо
7
Куадрадо
90
Амброзини
88
Бакич
7
Писарро
7
Писарро
88
Бакич
72
Иличич
7
Яковенко
7
Яковенко
72
Иличич
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Фиорентина
10
Руй Каэтану
ЦФ
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Калишту
18
Николо Фацци
ЦФ
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
10
Руй Каэтану
ЦФ
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
Главный тренер
Энрике Калишту
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Эйтан Шмулевич
Стадион:
Капиталь до Мовель
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