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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Пандурий
Днепр - Пандурий: обзор матча 29 ноября 2013
Днепр
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
4 : 1
Завершен
Пандурий
12'
Н. Калинич
56'
Р. Зозуля
86'
Е. Шахов
89'
С. Кравченко
70'
Эрико (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Пандурий
ГОЛ! 4:1!
С. Кравченко
Пас отдал
Р. Зозуля
89'
ГОЛ! 3:1!
Е. Шахов
Пас отдал
Р. Зозуля
86'
81'
Замена
А. Пициан
️️️️
А. Булейкэ
71'
Желтая карточка
А. Адрович
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Эрико
Желтая карточка
А. Сваток
69'
Замена
А. Сваток
️️️️
Е. Чеберячко
65'
62'
Желтая карточка
Алекс
Замена
Е. Шахов
️️️️
Н. Калинич
62'
60'
Замена
Алекс
️️️️
К. Вирджил Кристя
57'
Замена
Д. Дистефано
️️️️
А. Чюкур
ГОЛ! 2:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Н. Калинич
56'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Б. Гама
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Зозуля
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Пандурий
80
Педру Минготе
ВР
21
Эрико
ЦЗ
5
Параскевас Христу
ЦЗ
23
Ионуц Рада
ЦЗ
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
90
Алехандру Чюкур
ЦП
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
7
Алин Булейкэ
ЦП
11
Адмир Адрович
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Пандурий
33
Рэзван Станка
ВР
3
Армандо Сипо
ЦЗ
77
Паулинью
ЦП
22
Давид Дистефано
ЦП
17
Андрей Пициан
ЦП
14
Богдан Дэнэричу
ЦП
9
Алекс
ЦФ
4-4-2
71
Бойко
2
Влад
5
Мандзюк
14
Чеберячко
15
Кулаков
16
Гама
30
Кобахидзе
14
Кравченко
89
Политыло
9
Калинич
10
Зозуля
3-2-4-1
80
Минготе
23
Рада
25
Пляшкэ
15
Момчилович
21
Эрико
5
Христу
90
Чюкур
8
Кристя
7
Булейкэ
21
Бреевелд
11
Адрович
16
Гама
7
Близниченко
7
Близниченко
16
Гама
14
Чеберячко
5
Сваток
5
Сваток
14
Чеберячко
9
Калинич
28
Шахов
28
Шахов
9
Калинич
90
Чюкур
22
Дистефано
22
Дистефано
90
Чюкур
8
Кристя
9
Алекс
9
Алекс
8
Кристя
7
Булейкэ
17
Пициан
17
Пициан
7
Булейкэ
Остались в запасе
Днепр
Пандурий
91
Игорь Варцаба
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
77
Паулинью
ЦП
3
Армандо Сипо
ЦЗ
14
Богдан Дэнэричу
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
77
Паулинью
ЦП
3
Армандо Сипо
ЦЗ
14
Богдан Дэнэричу
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Пандурий
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Днепр-Арена
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