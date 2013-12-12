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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пандурий - Пасуш де Феррейра
Пандурий - Пасуш де Феррейра: обзор матча 12 декабря 2013
Пандурий
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пандурий - Пасуш де Феррейра
90'
+1
Желтая карточка
М. Дегра
90'
Замена
Ромеу
️️️️
Карлао
89'
Вторая желтая
А. Леао
Желтая карточка
П. Христу
88'
Замена
К. Вирджил Кристя
️️️️
В. Никоарэ
83'
73'
Замена
Бебе
️️️️
М. Жозе Виейра
Замена
Паулинью
️️️️
А. Чюкур
71'
Замена
А. Булейкэ
️️️️
Алекс
58'
46'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ж. Мишель Сери
45'
Желтая карточка
А. Леао
30'
Желтая карточка
Тони
29'
Желтая карточка
Ф. Анунсьясау
25'
Желтая карточка
Рикарду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пандурий
33
Рэзван Станка
ВР
25
Мариан Пляшкэ
ЦЗ
21
Эрико
ЦЗ
6
Юлиан Мамеле
ЦЗ
5
Параскевас Христу
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
21
Никандро Бреевелд
ЦП
24
Эрик Перейра
ЦП
90
Алехандру Чюкур
ЦП
9
Алекс
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
2
Тиагу Валенте
ЦЗ
80
Тони
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
8
Андре Леао
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
83
Карлао
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Калишту
Пандурий
80
Педру Минготе
ВР
23
Ионуц Рада
ЦЗ
3
Армандо Сипо
ЦЗ
17
Андрей Пициан
ЦП
7
Алин Булейкэ
ЦП
8
Калин Вирджил Кристя
ЦП
77
Паулинью
ЦП
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
4
Ромеу
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Руй Каэтану
ЦФ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
3-2-3-2
33
Станка
6
Мамеле
5
Христу
15
Момчилович
21
Эрико
25
Пляшкэ
21
Бреевелд
24
Перейра
90
Чюкур
17
Никоарэ
9
Алекс
3-3-2-2
32
Дегра
19
Рикарду
22
Лопеш
96
Анунсьясау
2
Валенте
8
Леао
80
Тони
81
Жозе Виейра
14
Сери
16
Уртадо
83
Карлао
9
Алекс
7
Булейкэ
7
Булейкэ
9
Алекс
17
Никоарэ
8
Кристя
8
Кристя
17
Никоарэ
90
Чюкур
77
Паулинью
77
Паулинью
90
Чюкур
81
Жозе Виейра
12
Бебе
12
Бебе
81
Жозе Виейра
83
Карлао
4
Ромеу
4
Ромеу
83
Карлао
14
Сери
27
Оливейра
27
Оливейра
14
Сери
Остались в запасе
Пандурий
Пасуш де Феррейра
23
Ионуц Рада
ЦЗ
17
Андрей Пициан
ЦП
3
Армандо Сипо
ЦЗ
80
Педру Минготе
ВР
10
Руй Каэтану
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Калишту
Остались в запасе
23
Ионуц Рада
ЦЗ
17
Андрей Пициан
ЦП
3
Армандо Сипо
ЦЗ
80
Педру Минготе
ВР
Остались в запасе
10
Руй Каэтану
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Калишту
Статистика матча Пандурий - Пасуш де Феррейра
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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Пандурий
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