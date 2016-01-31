Габулов: «Впечатления от матча с «Пандурием» – позитивные»

Голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал результат товарищеского матча своей команды против «Пандурия» (2:2) . Вратарь отметил действия арбитра, принявшего несколько сомнительных решений в пользу соперника.

– Володя, первый гол румыны забили после «голевого паса» арбитра. Когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным?

– Нет, такое случилось впервые. Вообще мы с пониманием относимся к тому, что судьи на сборах почти всегда не самой высокой квалификации. Вот и сегодня рефери отличился. Сначала «привез» гол в наши ворота. Уже посмотрел повтор: я отдавал передачу на свободное пространство Ионову, а судья не просто не увернулся от мяча, который летел добрых тридцать метров, а еще и прибежал в ту точку. Нарочно не придумаешь. Потом выдумал пенальти в наши ворота, а на последней минуте не поставил 11-метровый за явный снос Живоглядова. Поддался давлению румын, которые возмущались по каждому эпизоду.

Но ничего страшного. Результат всегда важен, но еще важнее то, что качество игры сегодня у «Динамо» было гораздо лучше, чем в первых двух матчах. Соперник был сильнее, чем тогда, «Пандурий» не случайно идет в лидирующей группе в чемпионате Румынии, однако нам удавалось действовать грамотно, создать большое число моментов, забить два гола. Так что впечатления от матча в целом позитивные.