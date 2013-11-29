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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Урал (мол)
Динамо (мол) - Урал (мол): обзор матча 29 ноября 2013
Динамо (мол)
29.11.2013, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
6 : 1
Завершен
Урал (мол)
11'
А. Ильин (П)
17'
Д. Отставнов
29'
В. Сарамутин
53'
Д. Отставнов
54'
А. Ильин
90+3'
А. Максименко
14'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Урал (мол)
ГОЛ! 6:1!
А. Максименко
90'
+3
86'
Замена
А. Кашкаров
️️️️
П. Паршин
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Ташаев
85'
77'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
С. Помогаев
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Катрич
73'
Замена
А. Максименко
️️️️
Д. Отставнов
70'
66'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
М. Филиппов
61'
Замена
Н. Иванов
️️️️
А. Ерохин
Замена
А. Моргунов
️️️️
В. Сарамутин
61'
57'
Желтая карточка
С. Помогаев
ГОЛ! 5:1!
А. Ильин
54'
ГОЛ! 4:1!
Д. Отставнов
53'
50'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
А. Соболев
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Генералов
46'
31'
Замена
Р. Набиуллин
️️️️
А. Омарбеков
ГОЛ! 3:1!
В. Сарамутин
29'
20'
Желтая карточка
И. Сабирзянов
ГОЛ! 2:1!
Д. Отставнов
17'
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ильин
11'
10'
Желтая карточка
П. Паршин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Максим Сергеев
ЦФ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
3-2-2-2-1
54
Генералов
25
Ярмолицкий
17
Иванов
15
Данилкин
8
Каляшин
27
Живоглядов
27
Сарамутин
35
Ильин
77
Катрич
88
Ташаев
26
Отставнов
3-4-1-2
99
Арапов
38
Омарбеков
59
Паршин
93
Герасимов
19
Шамов
42
Филиппов
4
Сабирзянов
78
Помогаев
21
Ерохин
0
Соболев
11
Сергеев
77
Катрич
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Катрич
26
Отставнов
96
Максименко
96
Максименко
26
Отставнов
27
Сарамутин
14
Моргунов
14
Моргунов
27
Сарамутин
54
Генералов
31
Лещук
31
Лещук
54
Генералов
88
Ташаев
11
Стародуб
11
Стародуб
88
Ташаев
42
Филиппов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
42
Филиппов
21
Ерохин
10
Иванов
10
Иванов
21
Ерохин
78
Помогаев
55
Шумихин
55
Шумихин
78
Помогаев
59
Паршин
94
Кашкаров
94
Кашкаров
59
Паршин
0
Соболев
71
Гулиев
71
Гулиев
0
Соболев
38
Омарбеков
83
Набиуллин
83
Набиуллин
38
Омарбеков
Остались в запасе
Динамо (мол)
Урал (мол)
67
Александр Юдин
ВР
6
Максим Кузьмин
АП
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
6
Максим Кузьмин
АП
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
Остались в запасе
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Динамо (мол) - Урал (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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