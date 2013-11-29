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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Маккаби
АПОЭЛ - Маккаби: обзор матча 29 ноября 2013
АПОЭЛ
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
0 : 0
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Маккаби
Желтая карточка
М. Оливейра
87'
86'
Замена
Г. Альберман
️️️️
М. Ради
80'
Замена
О. Альтман
️️️️
Б. Ицхаки
76'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим II
Замена
К. Шеридан
️️️️
К. Хараламбидис
75'
73'
Желтая карточка
М. Ради
68'
Замена
М. Даббур
️️️️
Р. Прица
Замена
Э. Гонсалвеш
️️️️
Г. Мандука
62'
Замена
Н. Александру
️️️️
А. Соломоу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
55
Элдер Кабрал
ЦЗ
27
Ариц Борда
ЦЗ
26
Марсело Оливейра
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
8
Кристиан
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
5
Рееф Перетц
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
3-2-5
78
Пардо
55
Кабрал
27
Борда
26
Оливейра
77
Соломоу
28
Мариу Сержиу
21
Мандука
16
Винисиус
26
Мораиш
46
Алонефтис
10
Хараламбидис
3-4-3
25
Хуан Пабло
31
Гарсиа
18
Тиби
20
Бен Харуш
21
Йейни
9
Эйнбиндер
7
Ради
22
Митрович
10
Ицхаки
22
Прица
11
Бен-Хаим II
21
Мандука
10
Гонсалвеш
10
Гонсалвеш
21
Мандука
10
Хараламбидис
9
Шеридан
9
Шеридан
10
Хараламбидис
77
Соломоу
11
Александру
11
Александру
77
Соломоу
10
Ицхаки
51
Альтман
51
Альтман
10
Ицхаки
7
Ради
6
Альберман
6
Альберман
7
Ради
22
Прица
9
Даббур
9
Даббур
22
Прица
Остались в запасе
АПОЭЛ
Маккаби
8
Кристиан
ЦП
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
5
Рееф Перетц
ЦЗ
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
8
Кристиан
ЦП
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
5
Рееф Перетц
ЦЗ
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча АПОЭЛ - Маккаби
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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