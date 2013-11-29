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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эльфсборг - Зальцбург
Эльфсборг - Зальцбург: обзор матча 29 ноября 2013
Эльфсборг
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
39'
М. Майлингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльфсборг - Зальцбург
90'
+3
Желтая карточка
Й. Рейна
90'
Замена
Й. Рейна
️️️️
В. Бериша
83'
Желтая карточка
К. Швеглер
Желтая карточка
С. Ишизаки
81'
81'
Замена
Алан
️️️️
С. Мане
Замена
В. Классон
️️️️
М. Роден
78'
70'
Замена
Г. Тигль
️️️️
М. Майлингер
Замена
С. Хедлунд
️️️️
С. Ларрсон
53'
Замена
А. Хассан
️️️️
К. Эллегаард
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Майлингер
Пас отдал
Ф. Кляйн
Желтая карточка
Н. Хульт
38'
Желтая карточка
Й. Юнссон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
1
Кевин Эллегаард
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
6
Йон Юнссон
ЦЗ
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
24
Стефан Ишизаки
ЦП
14
Джеймс Кин
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
15
Франц Шимер
ОП
7
Марко Майлингер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Эльфсборг
30
Аббас Хассан
ВР
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
19
Симон Хедлунд
ЦП
9
Лассе Нильссон
ЦФ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
11
Алан
ЦФ
3-2-5
1
Эллегаард
6
Юнссон
11
Мобак
13
Ларссон
23
Хульт
3
Ларрсон
14
Кин
7
Роден
21
Хаугер
8
Свенссон
24
Ишизаки
4-1-3-1-1
25
Гулачи
13
Хинтереггер
17
Кляйн
27
Швеглер
17
Ульмер
15
Шимер
7
Майлингер
23
Бериша
31
Илсанкер
10
Мане
7
Нильсен
1
Эллегаард
30
Хассан
30
Хассан
1
Эллегаард
3
Ларрсон
19
Хедлунд
19
Хедлунд
3
Ларрсон
7
Роден
7
Классон
7
Классон
7
Роден
7
Майлингер
39
Тигль
39
Тигль
7
Майлингер
23
Бериша
10
Рейна
10
Рейна
23
Бериша
10
Мане
11
Алан
11
Алан
10
Мане
Остались в запасе
Эльфсборг
Зальцбург
9
Лассе Нильссон
ЦФ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
Остались в запасе
9
Лассе Нильссон
ЦФ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
Статистика матча Эльфсборг - Зальцбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Бурос Арена
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