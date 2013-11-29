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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Черноморец - Динамо Загреб
Черноморец - Динамо Загреб: обзор матча 29 ноября 2013
Черноморец
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
78'
А. Антонов
90+1'
А. Диденко
20'
Ф. Бечирай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Динамо Загреб
ГОЛ! 2:1!
А. Диденко
Пас отдал
П. Фонтанелло
90'
+1
81'
Желтая карточка
Р. Лима
ГОЛ! 1:1!
А. Антонов
Пас отдал
М. Бергер
78'
76'
Замена
М. Брозович
️️️️
З. Памич
Замена
А. Диденко
️️️️
Ф. Джа Джедже
74'
65'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
А. Халилович
50'
Желтая карточка
А. Рукавина
46'
Замена
А. Адеми
️️️️
И. Пинту
Замена
Л. Матос
️️️️
С. Риера
46'
Желтая карточка
М. Бергер
45'
+2
Замена
В. Приёмов
️️️️
П. Кутас
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бечирай
Пас отдал
И. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
13
Ли Эдди
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Элис Бакай
АП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Динамо Загреб
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
15
Йосип Калушич
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
90
Буба
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
77
Кутас
5
Бергер
14
Фонтанелло
22
Зубейко
19
Гай
8
Ковальчук
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
69
Антонов
4-4-1-1
1
Зеленика
55
Шимунович
13
Эдди
12
Пинту
28
Лима
28
Памич
8
Антолич
27
Леко
55
Рукавина
10
Халилович
9
Бечирай
99
Риера
3
Лео Матос
3
Лео Матос
99
Риера
77
Кутас
80
Приёмов
80
Приёмов
77
Кутас
9
Джа Джедже
9
Диденко
9
Диденко
9
Джа Джедже
28
Памич
77
Брозович
77
Брозович
28
Памич
12
Пинту
45
Адеми
45
Адеми
12
Пинту
10
Халилович
10
Фернандес
10
Фернандес
10
Халилович
Остались в запасе
Черноморец
Динамо Загреб
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
15
Йосип Калушич
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
90
Буба
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
15
Йосип Калушич
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
90
Буба
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Черноморец - Динамо Загреб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Черноморец
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