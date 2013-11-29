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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 29 ноября 2013
Вильярреал
29.11.2013, пятница, 23:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Малага
32'
Бруно
90+4'
Велигтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Велигтон
Пас отдал
Б. Андерсон
87'
Желтая карточка
Б. Андерсон
Замена
Э. Перес
️️️️
И. Уче
82'
76'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
С. Дардер
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
75'
Желтая карточка
Бруно
74'
Желтая карточка
М. Гаспар
73'
62'
Замена
П. Моралес
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Х. Перейра
62'
52'
Желтая карточка
Элизеу
43'
Желтая карточка
Хуанми
ГОЛ! 1:0!
Бруно
Пас отдал
Кани
32'
20'
Замена
Ф. Олинга
️️️️
Саму
19'
Желтая карточка
И. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
8
Кани
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
8
Фабрис Олинга
ЛФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
4-4-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
3
Паулиста
2
Гаспар
20
Акино
14
Тригерос
21
Бруно
8
Кани
14
Уче
9
Перейра
3-2-4-1
13
Кабальеро
3
Велигтон
20
Санчес
5
Антунеш
18
Гамес
19
Элизеу
14
Саму
4
Камачо
12
Тиссоне
10
Дардер
7
Хуанми
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
9
Перейра
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
9
Перейра
14
Уче
30
Перес
30
Перес
14
Уче
10
Дардер
12
Андерсон
12
Андерсон
10
Дардер
12
Тиссоне
77
Моралес
77
Моралес
12
Тиссоне
14
Саму
8
Олинга
8
Олинга
14
Саму
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Малага
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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