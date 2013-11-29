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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 29 ноября 2013
Хетафе
29.11.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
79'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Замена
Х. Родригес
️️️️
П. Леон
88'
87'
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
П. Леон
86'
83'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Баррал
83'
Замена
Э. Нонг
️️️️
Ж. Симао
ГОЛ! 1:0!
П. Леон
Пас отдал
Д. Кастро
79'
75'
Замена
С. Пинту
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Москера
75'
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Колунга
60'
Желтая карточка
Борха
51'
Желтая карточка
С. Эскудеро
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Леванте
27
Леандро
ВР
33
Жорди Лопес
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
3
Элойс Нонг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
18
Эскудеро
4
Алексис
3
Рафа
2
Арройо
8
Борха
5
Москера
17
Кастро
14
Леон
7
Сарабия
27
Колунга
4-1-2-1-2
1
Хименес
19
Лопес
15
Карабелас
26
Винтра
12
Хуанфран
18
Диоп
17
Ксуметра
23
Симао
14
Гарсия
25
Эль-Жар
18
Баррал
5
Москера
14
Гавилан
14
Гавилан
5
Москера
14
Леон
22
Родригес
22
Родригес
14
Леон
27
Колунга
19
Марика
19
Марика
27
Колунга
23
Симао
3
Нонг
3
Нонг
23
Симао
25
Эль-Жар
18
Пинту
18
Пинту
25
Эль-Жар
18
Баррал
9
Анхель
9
Анхель
18
Баррал
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
27
Леандро
ВР
33
Жорди Лопес
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
27
Леандро
ВР
33
Жорди Лопес
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Хетафе - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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