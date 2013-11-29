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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - ПСВ
Лудогорец - ПСВ: обзор матча 29 ноября 2013
Лудогорец
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
ПСВ
38'
Р. Безьяк
79'
Р. Безьяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ПСВ
Замена
И. Стоянов
️️️️
В. Мисиджан
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Кишада
90'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
С. Дьяков
89'
87'
Желтая карточка
К. Рекик
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Р. Безьяк
82'
81'
Замена
З. Баккали
️️️️
М. Депай
ГОЛ! 2:0!
Р. Безьяк
Пас отдал
Ж. Кайсара
79'
75'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Ю. Локадия
63'
Замена
Занка
️️️️
Л. Нарсинг
Желтая карточка
К. Моци
56'
55'
Вторая желтая
Д. Брума
43'
Желтая карточка
С. Схаарс
40'
Желтая карточка
Д. Брума
ГОЛ! 1:0!
Р. Безьяк
Пас отдал
Х. Златински
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
4-1-3-2
27
Стоянов
25
Минев
80
Кайсара
27
Моци
5
Барте
77
Александров
23
Златински
84
Марселиньо
18
Дьяков
14
Безьяк
7
Мисиджан
3-1-3-3
41
Зут
4
Ариас
25
Брума
4
Рекик
20
Хендрикс
11
Тойвонен
6
Махер
6
Схаарс
9
Локадия
7
Нарсинг
10
Депай
18
Дьяков
10
Эшпинью
10
Эшпинью
18
Дьяков
14
Безьяк
21
Кишада
21
Кишада
14
Безьяк
7
Мисиджан
73
Стоянов
73
Стоянов
7
Мисиджан
10
Депай
11
Баккали
11
Баккали
10
Депай
7
Нарсинг
25
Занка
25
Занка
7
Нарсинг
9
Локадия
8
Джозефзун
8
Джозефзун
9
Локадия
Остались в запасе
Лудогорец
ПСВ
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Стоев
20
Рай Влут
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Лудогорец - ПСВ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Арена Хувефарма
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