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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 29 ноября 2013
Вольфсбург
29.11.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
31'
Р. Родригес (П)
19'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
Т. Клозе
️️️️
Р. Кнохе
87'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Олич
85'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Перишич
76'
Желтая карточка
Р. Кнохе
74'
61'
Замена
И. Иличевич
️️️️
М. Байстер
Желтая карточка
Налдо
58'
52'
Желтая карточка
Т. Арслан
Желтая карточка
М. Арнольд
38'
Желтая карточка
П. Окс
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Родригес
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
34
Слободан Медойевич
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вилли Евсеев
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
14
Густаво
34
Медойевич
27
Арнольд
2
Окс
14
Перишич
20
Калиджиури
40
Олич
3-5-2
15
Адлер
5
Джуру
16
Вестерманн
4
Та
10
Чалханоглу
8
Ринкон
30
Арслан
47
Бадель
7
Янсен
9
Байстер
10
Ласогга
40
Олич
4
Шефер
4
Шефер
40
Олич
31
Кнохе
5
Клозе
5
Клозе
31
Кнохе
14
Перишич
12
Дост
12
Дост
14
Перишич
9
Байстер
16
Иличевич
16
Иличевич
9
Байстер
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
8
Вилли Евсеев
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
8
Ян Полак
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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