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Эсбьерг - Стандард
Эсбьерг - Стандард: обзор матча 29 ноября 2013
Эсбьерг
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
18'
М. ван Бурен
79'
М. ван Бурен
53'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Стандард
Желтая карточка
П. Анкерсен
86'
85'
Замена
Д. Битон
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
П. Диуф
️️️️
Д. Лусена
84'
ГОЛ! 2:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
К. Хансен
79'
Замена
К. Хансен
️️️️
Х. Андреасен
76'
74'
Желтая карточка
А. Озтюрк
67'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
56'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Л. Киман
53'
ГОЛ! 1:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
И. Де Камарго
Замена
К. Нильсен
️️️️
Э. Люнг
46'
43'
Желтая карточка
А. Яндоли
ГОЛ! 1:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
П. Анкерсен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Фредерик Реннов
ВР
33
Йенс Бертель-Аску
ЦЗ
4
Давидсон Дробо-Ампем
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
21
Джерри Лусена
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
10
Эмиль Люнг
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
3
Алессандро Яндоли
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Эсбьерг
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
29
Йонас Хансен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
26
Якоб Андреасен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Реннов
33
Бертель-Аску
2
Анкерсен
3
Кнудсен
4
Дробо-Ампем
20
Андреасен
21
Лусена
9
Анкерсен
10
ван Бурен
90
Бакенга
10
Люнг
3-1-2-3
16
Тюрам-Ульен
33
Озтюрк
23
Киман
26
Бен-Хаим
75
Сиссе
3
Яндоли
16
Карсела-Гонсалес
40
М'Поку
16
Гоочаннеиджад
9
Де Камарго
10
Люнг
94
Нильсен
94
Нильсен
10
Люнг
20
Андреасен
4
Хансен
4
Хансен
20
Андреасен
21
Лусена
30
Диуф
30
Диуф
21
Лусена
16
Карсела-Гонсалес
20
Битон
20
Битон
16
Карсела-Гонсалес
23
Киман
21
Ванкер
21
Ванкер
23
Киман
16
Гоочаннеиджад
44
Батшуайи
44
Батшуайи
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Эсбьерг
Стандард
26
Якоб Андреасен
ЦП
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
29
Йонас Хансен
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
26
Якоб Андреасен
ЦП
15
Райан Лаурсен
ЦЗ
16
Йеппе Хейбьерг
ВР
29
Йонас Хансен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
71
Йони Бюйенс
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Эсбьерг - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Блю Вотер Арена
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