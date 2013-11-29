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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Суонси - Валенсия
Суонси - Валенсия: обзор матча 29 ноября 2013
Суонси
29.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
20'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Валенсия
Желтая карточка
Д. Шелви
86'
85'
Замена
Х. Фуэго
️️️️
С. Каналес
77'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Жонас
70'
Желтая карточка
Д. Парехо
68'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Н. Дайер
66'
61'
Желтая карточка
Жонас
53'
Желтая карточка
А. Гуардадо
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Р. Лама
46'
Желтая карточка
А. Васкес
45'
+2
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
Пас отдал
Х. Бернат
Желтая карточка
А. Ранхель
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Треммель
3
Тэйлор
15
Чико
5
Амат
22
Ранхель
7
Бриттон
8
Посуэло
26
Шелви
14
Лама
12
Дайер
2
Бони
4-1-3-1-1
25
Алвес
4
Руис
22
Матье
27
Перейра
24
Бернат
8
Фегули
21
Ромеу
10
Парехо
18
Гуардадо
20
Каналес
17
Жонас
14
Лама
18
Де Гузман
18
Де Гузман
14
Лама
12
Дайер
19
Эрнандес
19
Эрнандес
12
Дайер
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
20
Каналес
18
Фуэго
18
Фуэго
20
Каналес
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
17
Жонас
9
Поштига
9
Поштига
17
Жонас
Остались в запасе
Суонси
Валенсия
13
Михел Ворм
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Суонси - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Либерти
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