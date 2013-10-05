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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 05 октября 2013
Майнц
05.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
82'
Э. Чупо-Мотинг
90+3'
Н. Новески
14'
К. Фолланд
22'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:2!
Н. Новески
90'
+3
88'
Желтая карточка
Н. Зюле
86'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 1:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Й. Гайс
82'
78'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
З. Поспех
72'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
С. Оказаки
66'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Зимлинг
66'
46'
Желтая карточка
С. Шипплок
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Мориц
25'
22'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Шипплок
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Дани Шахин
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-5-1
33
Мюллер
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
16
Белл
3
Поспех
19
Сото
30
Гайс
25
Зимлинг
18
Мориц
9
Мюллер
30
Оказаки
4-3-3
1
Кастелс
22
Тольян
19
Абрахам
23
Вестергор
32
Бек
8
Полански
18
Эльюнусси
13
Руди
9
Фирмино
27
Модест
31
Фолланд
30
Оказаки
9
Паркер
9
Паркер
30
Оказаки
25
Зимлинг
10
Малли
10
Малли
25
Зимлинг
18
Мориц
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
18
Мориц
18
Эльюнусси
25
Зюле
25
Зюле
18
Эльюнусси
8
Полански
5
Штробль
5
Штробль
8
Полански
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Мева Арена
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