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Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 05 октября 2013
Манчестер Сити
05.10.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
17'
А. Негредо
45'
С. Агуэро
69'
Т. Ховард (АГ)
16'
Р. Лукаку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
Желтая карточка
Фернандиньо
89'
87'
Желтая карточка
С. Нейсмит
82'
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
80'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Замена
С. Насри
️️️️
С. Агуэро
79'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
78'
Желтая карточка
Д. Сильва
74'
69'
Желтая карточка
Т. Ховард
69'
Желтая карточка
С. Дистен
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Т. Ховард
69'
63'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
63'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Л. Осман
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Коларов
58'
Желтая карточка
Д. Милнер
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
45'
Замена
М. Настасич
️️️️
В. Компани
34'
Травма
В. Компани
33'
Желтая карточка
В. Компани
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
Я. Туре
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ф. Ягиелка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ОП
21
Леон Осман
ОП
6
Росс Баркли
АП
87
Кевин Миральяс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
5
Фернандиньо
42
Туре
20
Милнер
10
Агуэро
21
Сильва
21
Негредо
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
16
МакКарти
21
Осман
87
Миральяс
6
Баркли
14
Нейсмит
9
Лукаку
11
Коларов
3
Клиши
3
Клиши
11
Коларов
4
Компани
22
Настасич
22
Настасич
4
Компани
10
Агуэро
14
Насри
14
Насри
10
Агуэро
21
Осман
24
Гибсон
24
Гибсон
21
Осман
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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