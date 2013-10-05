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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 05 октября 2013
Урал
05.10.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
50'
Жоаозиньо
64'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Краснодар
Желтая карточка
А. Белозеров
88'
84'
Замена
С. Петров
️️️️
П. Мамаев
82'
Травма
П. Мамаев
74'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
Желтая карточка
К. Берхамов
72'
Замена
Т. Тамуз
️️️️
А. Данцев
71'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Ерохин
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Перейра
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Горбанец
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
Е. Шипицин
45'
+1
Желтая карточка
А. Мартынович
Желтая карточка
А. Ерохин
37'
37'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Ю. Газинский
Желтая карточка
С. Гогниев
36'
32'
Травма
Ю. Газинский
Желтая карточка
А. Новиков
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ОП
13
Александр Щаницин
АП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
26
Марсио Абреу
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-1-3-2
1
Солосин
7
Данцев
6
Оттесен
63
Белозеров
15
Новиков
7
Берхамов
13
Щаницин
21
Ерохин
32
Горбанец
2
Гогниев
10
Манучарян
4-1-2-2-1
1
Фильцов
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Тубич
17
Калешин
26
Абреу
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
39
Ари
21
Ерохин
42
Кириллов
42
Кириллов
21
Ерохин
7
Данцев
18
Тамуз
18
Тамуз
7
Данцев
32
Горбанец
11
Саркисов
11
Саркисов
32
Горбанец
10
Мамаев
98
Петров
98
Петров
10
Мамаев
18
Газинский
25
Шипицин
25
Шипицин
18
Газинский
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Урал
Краснодар
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Олег Василенко
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Краснодар
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Александр Кудрядцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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