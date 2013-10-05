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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Боруссия Д
Боруссия М - Боруссия Д: обзор матча 05 октября 2013
Боруссия М
05.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
81'
М. Крузе (П)
86'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Крамер
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Левандовски
89'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Н. Шахин
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
Пас отдал
Х. Аранго
86'
Желтая карточка
М. Штранцль
85'
Замена
К. Крамер
️️️️
Х. Нордтвейт
82'
81'
Красная карточка
М. Хуммельс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крузе
81'
77'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
77'
72'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
С. Бендер
Замена
Р. Брауверс
️️️️
А. Домингес
56'
36'
Желтая карточка
К. Гросскройц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
18
Домингес
39
Штранцль
24
Янчке
17
Вендт
34
Джака
6
Нордтвейт
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
37
Дурм
3
Суботич
5
Бендер
15
Хуммельс
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
18
Домингес
4
Брауверс
4
Брауверс
18
Домингес
6
Нордтвейт
23
Крамер
23
Крамер
6
Нордтвейт
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
5
Бендер
7
Хофманн
7
Хофманн
5
Бендер
8
Шахин
22
Гюнтер
22
Гюнтер
8
Шахин
22
Мхитарян
16
Блащиковски
16
Блащиковски
22
Мхитарян
Остались в запасе
Боруссия М
Боруссия Д
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Митчелл Лангерак
ВР
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия М - Боруссия Д
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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