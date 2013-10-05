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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 05 октября 2013
Байер
05.10.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
31'
С. Сэм
30'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
85'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Кроос
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ш. Кисслинг
83'
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
81'
80'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Т. Мюллер
71'
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Шакири
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Джан
68'
67'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
С. Бениш
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Сэм
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
7
Штефан Райнарц
ЦП
17
Себастьян Бениш
ЦП
33
Сидней Сэм
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Филипп Лам
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
21
Топрак
8
Бендер
23
Джан
6
Рольфес
17
Бениш
7
Райнарц
33
Сэм
11
Кисслинг
4-1-3-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
21
Лам
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
10
Шакири
13
Мюллер
11
Кисслинг
13
Хегелер
13
Хегелер
11
Кисслинг
23
Джан
7
Сон
7
Сон
23
Джан
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
8
Кроос
27
Гетце
27
Гетце
8
Кроос
10
Шакири
10
Роббен
10
Роббен
10
Шакири
13
Мюллер
9
Манджукич
9
Манджукич
13
Мюллер
Остались в запасе
Байер
Бавария
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Байер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:25 (прямая)
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