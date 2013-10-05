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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 05 октября 2013
Интер
05.10.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 3
Завершен
Рома
18'
Ф. Тотти
40'
Ф. Тотти (П)
44'
А. Флоренци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рома
89'
Желтая карточка
Р. Таддеи
81'
Замена
Додо
️️️️
Ф. Тотти
79'
Вторая желтая
Ф. Бальдзаретти
76'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
Замена
Д. Милито
️️️️
Ф. Гуарин
69'
67'
Желтая карточка
М. Де Санктис
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
57'
57'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Пьянич
56'
Травма
М. Пьянич
50'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Перейра
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
А. Флоренци
Пас отдал
К. Строотман
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Жуан
32'
30'
Желтая карточка
Л. Кастан
28'
Желтая карточка
М. Бенатиа
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Жервиньо
15'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Раноккия
6
Роланду
15
Жуан
2
Перейра
91
Камбьяссо
8
Таидер
13
Гуарин
11
Альварес
8
Паласио
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
4
Бенатиа
35
Торосидис
42
Бальдзаретти
15
Пьянич
16
Де Росси
8
Строотман
27
Жервиньо
10
Тотти
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
2
Перейра
9
Икарди
9
Икарди
2
Перейра
13
Гуарин
22
Милито
22
Милито
13
Гуарин
10
Тотти
16
Додо
16
Додо
10
Тотти
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
15
Пьянич
11
Таддеи
11
Таддеи
15
Пьянич
Остались в запасе
Интер
Рома
2
Уоллес
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Интер - Рома
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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