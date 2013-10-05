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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Анжи (мол)
Рубин (мол) - Анжи (мол): обзор матча 05 октября 2013
Рубин (мол)
05.10.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 1
Завершен
Анжи (мол)
6'
А. Хабибуллин
36'
Ю. Удунян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Анжи (мол)
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
С. Нурмурадов
90'
+3
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Мичуренков
90'
+1
85'
Замена
Т. Патахов
️️️️
А. Омаров
82'
Замена
И. Корголоев
️️️️
Т. Мусалов
Замена
А. Мухтаров
️️️️
Ю. Литке
80'
Замена
Д. Калаев
️️️️
А. Савельев
77'
Замена
Г. Сергеев
️️️️
Н. Злобин
72'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
А. Сикоев
67'
66'
Желтая карточка
Ш. Гасанов
63'
Желтая карточка
К. Байсонгуров
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Джалилов
60'
36'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Удунян
Желтая карточка
А. Казанский
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Хабибуллин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
21
Антон Казанский
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
51
Айрат Мухтаров
ЦЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
78
Тимур Патахов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-2-1-3
31
Березин
6
Бабичев
30
Хабибуллин
15
Литке
44
Злобин
32
Савельев
21
Казанский
10
Джалилов
70
Сикоев
19
Мичуренков
41
Нурмурадов
3-2-4
1
Дженетов
90
Чистяков
44
Курбанов
3
Гасанов
44
Удунян
5
Мусалов
77
Омаров
47
Джамалутдинов
52
Магомедов
75
Мусалов
32
Савельев
49
Калаев
49
Калаев
32
Савельев
44
Злобин
38
Сергеев
38
Сергеев
44
Злобин
19
Мичуренков
9
Шпитальный
9
Шпитальный
19
Мичуренков
70
Сикоев
65
Шавлохов
65
Шавлохов
70
Сикоев
41
Нурмурадов
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
41
Нурмурадов
10
Джалилов
57
Лобанов
57
Лобанов
10
Джалилов
15
Литке
51
Мухтаров
51
Мухтаров
15
Литке
77
Омаров
78
Патахов
78
Патахов
77
Омаров
75
Мусалов
80
Корголоев
80
Корголоев
75
Мусалов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Анжи (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
40
Салим Махачев
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
40
Салим Махачев
ЦП
41
Эльвин Муртузов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Рубин (мол) - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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