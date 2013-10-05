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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 05 октября 2013
Крылья Советов
05.10.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
16'
С. Корниленко (П)
37'
С. Корниленко
48'
Д. Н'Дойе
64'
Т. Михалик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
90'
+1
Вторая желтая
Т. Михалик
89'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Самедов
Замена
И. Таранов
️️️️
С. Драгун
80'
75'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Буссуфа
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
71'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Павленко
68'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
Т. Михалик
Пас отдал
М. Буссуфа
60'
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
С. Драгун
59'
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Я. Дюрица
ГОЛ! 2:0!
С. Корниленко
Пас отдал
Р. Аджинджал
37'
18'
Желтая карточка
М. Буссуфа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Корниленко
16'
15'
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-3-1
82
Муха
30
Надсон
25
Амисулашвили
26
Браун Форбс
5
Немов
15
Цаллагов
21
Драгун
20
Аджинджал
8
Павленко
2
Горо
12
Корниленко
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
28
Тигорев
17
Михалик
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Майкон
14
Н'Дойе
21
Драгун
0
Таранов
0
Таранов
21
Драгун
8
Павленко
32
Баляйкин
32
Баляйкин
8
Павленко
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
19
Самедов
11
Ткачев
11
Ткачев
19
Самедов
11
Буссуфа
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Буссуфа
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
20
Игорь Семшов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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