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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Паниониос - Арис
Паниониос - Арис: обзор матча 05 октября 2013
Паниониос
05.10.2013, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Паниониос - Арис
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0
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0
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
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0 : 0
18.07.2020
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0 : 2
11.07.2020
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Греция. Суперлига, 5 тур
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0 : 0
06.07.2020
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22.06.2020
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18.10.2026
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Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
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