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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 05 октября 2013
Вольфсбург
05.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
30'
К. Беллараби
86'
Д. Кумбела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
88'
Замена
Д. Круппке
️️️️
К. Беллараби
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кумбела
Пас отдал
М. Калиджиури
84'
Желтая карточка
М. Боланд
80'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Т. Пертель
75'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
Желтая карточка
Диего
75'
70'
Замена
Д. Кумбела
️️️️
О. Адеми
Замена
С. Кучке
️️️️
И. Олич
70'
Желтая карточка
И. Олич
60'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Полак
58'
53'
Желтая карточка
О. Адеми
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Шефер
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Боланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
31
Марк Пфицнер
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
4
Шефер
14
Густаво
8
Полак
10
Ку Чжа-Чеол
28
Треш
10
Диего
40
Олич
3-2-3-1-1
26
Давари
4
Бичакчич
14
Райхель
8
Доган
3
Эльабделлауи
30
Тайеркауф
24
Пертель
33
Калиджиури
10
Боланд
38
Беллараби
9
Адеми
4
Шефер
14
Перишич
14
Перишич
4
Шефер
8
Полак
20
Калиджиури
20
Калиджиури
8
Полак
40
Олич
20
Кучке
20
Кучке
40
Олич
38
Беллараби
32
Круппке
32
Круппке
38
Беллараби
24
Пертель
20
Оэрль
20
Оэрль
24
Пертель
9
Адеми
12
Кумбела
12
Кумбела
9
Адеми
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
35
Беньямин Латер
ВР
31
Марк Пфицнер
ЦП
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
31
Марк Пфицнер
ЦП
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
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