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Ливерпуль - Кристал Пэлас
Ливерпуль - Кристал Пэлас: обзор матча 05 октября 2013
Ливерпуль
05.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
13'
Л. Суарес
17'
Д. Старридж
38'
С. Джеррард (П)
76'
Д. Гэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Я. Аспас
90'
+4
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Старридж
88'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
76'
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Х. Кампанья
68'
Замена
Я. Боласи
️️️️
М. Шамах
Замена
Д. Аггер
️️️️
М. Сахо
67'
Замена
Л. Альберто
️️️️
В. Мозес
66'
46'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Кебе
46'
Замена
Х. Кампанья
️️️️
К. Джером
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Джеррард
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Энрике
13'
10'
Желтая карточка
С. О'Кифи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
21
Хосе Энрике
ЛП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
0
Джимми Кебе
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-4-1-2
22
Миньоле
2
Туре
12
Сахо
37
Шкртел
21
Энрике
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Мозес
19
Стерлинг
15
Старридж
9
Суарес
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
5
Мариаппа
21
Мокси
40
Панчеон
15
Йединак
7
О'Кифи
0
Кебе
35
Джером
27
Шамах
12
Сахо
22
Аггер
22
Аггер
12
Сахо
11
Мозес
18
Альберто
18
Альберто
11
Мозес
15
Старридж
10
Аспас
10
Аспас
15
Старридж
35
Джером
20
Кампанья
20
Кампанья
35
Джером
27
Шамах
11
Боласи
11
Боласи
27
Шамах
0
Кебе
34
Гэйл
34
Гэйл
0
Кебе
Остались в запасе
Ливерпуль
Кристал Пэлас
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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