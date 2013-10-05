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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ростов (мол)
Кубань (мол) - Ростов (мол): обзор матча 05 октября 2013
Кубань (мол)
05.10.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 4
Завершен
Ростов (мол)
7'
А. Зотов
16'
А. Васильев
52'
Н. Николич
90'
Н. Митин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ростов (мол)
90'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Смирнов
90'
ГОЛ! 0:4!
Н. Митин
88'
Замена
Д. Христис
️️️️
Д. Карташов
Замена
Г. Аджиев
️️️️
Р. Салимов
79'
76'
Замена
И. Бакланов
️️️️
И. Киреев
Замена
Е. Рудковский
️️️️
К. Кертанов
70'
Замена
Д. Анучин
️️️️
В. Чувилов
70'
66'
Замена
Г. Козлов
️️️️
Н. Николич
66'
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Кулишев
Замена
В. Тюфяков
️️️️
Н. Ворона
65'
62'
Желтая карточка
А. Кулишев
Желтая карточка
В. Пинчук
62'
Замена
Н. Ворона
️️️️
А. Зиньковский
59'
57'
Замена
А. Фандеев
️️️️
А. Васильев
Замена
П. Петриашвили
️️️️
М. Серегин
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
Н. Николич
Замена
Т. Закиров
️️️️
Ю. Журавлев
25'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Васильев
14'
Желтая карточка
А. Васильев
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
96
Руслан Каусаров
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
5
Роман Салимов
ПВ
15
Максим Серегин
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
83
Гаджи Аджиев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
3-1-2-3-1
45
Сиукаев
17
Тигиев
12
Пинчук
44
Журавлев
8
Чувилов
96
Каусаров
10
Букия
77
Зиньковский
18
Кертанов
5
Салимов
15
Серегин
4-1-3-1-1
12
Орсаев
68
Зотов
44
Смирнов
45
Лазуткин
17
Демченко
8
Карташов
79
Митин
17
Васильев
88
Киреев
32
Кулишев
23
Николич
Ворона
89
Тюфяков
89
Тюфяков
Ворона
8
Чувилов
93
Анучин
93
Анучин
8
Чувилов
77
Зиньковский
23
Ворона
23
Ворона
77
Зиньковский
18
Кертанов
10
Рудковский
10
Рудковский
18
Кертанов
15
Серегин
92
Петриашвили
92
Петриашвили
15
Серегин
5
Салимов
83
Аджиев
83
Аджиев
5
Салимов
44
Журавлев
64
Закиров
64
Закиров
44
Журавлев
88
Киреев
22
Бакланов
22
Бакланов
88
Киреев
23
Николич
50
Козлов
50
Козлов
23
Николич
32
Кулишев
30
Степанов
30
Степанов
32
Кулишев
44
Смирнов
47
Сиденко
47
Сиденко
44
Смирнов
17
Васильев
64
Фандеев
64
Фандеев
17
Васильев
8
Карташов
53
Христис
53
Христис
8
Карташов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ростов (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
31
Сергей Каретник
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
12
Владислав Шевченко
ВР
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Кубань (мол) - Ростов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вадим Токарев
(Курск)
Стадион:
Труд
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
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