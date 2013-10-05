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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 05 октября 2013
Райо Вальекано
05.10.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
89'
Х. Виера (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Виера
90'
+4
90'
+3
Замена
Г. Кастро
️️️️
Г. Элустондо
90'
Замена
Р. Пардо
️️️️
И. Агиррече
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Виера
89'
88'
Желтая карточка
К. Браво
72'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
А. Гонсалес
70'
Замена
А. Буэно
️️️️
Н. Кастильо
62'
57'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
Х. Виера
️️️️
Я. Фальке
53'
Замена
Тито
️️️️
Й. Мохика
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-3-1-3
23
Рубен
22
Мохика
23
Арбилья
83
Зе Каштру
8
Ньигес
10
Трасоррас
8
Гонсалес
44
Фальке
11
Ларривей
7
Бангура
11
Кастильо
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
15
Ансотеги
6
Элустондо
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Вела
9
Агиррече
7
Гризманн
22
Мохика
2
Тито
2
Тито
22
Мохика
44
Фальке
10
Виера
10
Виера
44
Фальке
11
Кастильо
19
Буэно
19
Буэно
11
Кастильо
9
Агиррече
14
Пардо
14
Пардо
9
Агиррече
6
Элустондо
5
Кастро
5
Кастро
6
Элустондо
17
Зурутуса
9
Сеферович
9
Сеферович
17
Зурутуса
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Вальекас
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