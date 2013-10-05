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Фулхэм - Сток Сити
Фулхэм - Сток Сити: обзор матча 05 октября 2013
Фулхэм
05.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
83'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сток Сити
Желтая карточка
Ф. Сендерос
90'
+3
84'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Уолтерс
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
83'
75'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Желтая карточка
К. Ричардсон
75'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Бербатов
66'
63'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
М. Этерингтон
60'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
У. Родальега
️️️️
Г. Карагунис
60'
59'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
М. Уилсон
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Б. Хангеланд
46'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
14
Сендерос
45
Аморебиета
4
Хангеланд
27
Ритер
23
Касами
14
Карагунис
14
Сидуэлл
16
Дафф
10
Бербатов
22
Руис
3-2-3-2
31
Бегович
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
36
Уилсон
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
26
Этерингтон
19
Уолтерс
7
Арнаутович
4
Хангеланд
15
Ричардсон
15
Ричардсон
4
Хангеланд
14
Карагунис
23
Родальега
23
Родальега
14
Карагунис
10
Бербатов
10
Бент
10
Бент
10
Бербатов
36
Уилсон
12
Уилэн
12
Уилэн
36
Уилсон
26
Этерингтон
24
Ассаиди
24
Ассаиди
26
Этерингтон
19
Уолтерс
15
Крауч
15
Крауч
19
Уолтерс
Остались в запасе
Фулхэм
Сток Сити
13
Нил Этеридж
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Фулхэм - Сток Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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