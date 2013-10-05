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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Спартак-2
Калуга - Спартак-2: обзор матча 05 октября 2013
Калуга
05.10.2013, суббота, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
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