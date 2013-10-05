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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 05 октября 2013
Кьево
05.10.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
16'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
Желтая карточка
Б. Цесар
89'
86'
Замена
М. Йепес
️️️️
К. Раймонди
82'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Д. Бонавентура
75'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Моралес
Замена
Б. Цесар
️️️️
А. Бернардини
73'
Замена
П. Хетемай
️️️️
М. Эстигаррибия
64'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Импрота
58'
57'
Желтая карточка
К. Раймонди
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Моралес
Пас отдал
К. Раймонди
Желтая карточка
С. Бентивольо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-3-1-2
1
Пуджиони
3
Драме
2
Бернардини
20
Сардо
18
Эстигаррибия
30
Ригони
7
Бентивольо
16
Импрота
77
Теро
9
Палоски
3-2-4-1
47
Консильи
28
Бривио
17
Луккини
2
Стендардо
77
Раймонди
6
Беллини
14
Кармона
10
Моралес
7
Бонавентура
8
Чигарини
19
Денис
2
Бернардини
12
Цесар
12
Цесар
2
Бернардини
18
Эстигаррибия
56
Хетемай
56
Хетемай
18
Эстигаррибия
16
Импрота
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
16
Импрота
77
Раймонди
33
Йепес
33
Йепес
77
Раймонди
10
Моралес
33
Базелли
33
Базелли
10
Моралес
7
Бонавентура
20
Бриенца
20
Бриенца
7
Бонавентура
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Адриан Калельо
ЦП
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кьево - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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