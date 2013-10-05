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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Армавир
Астрахань - Армавир: обзор матча 05 октября 2013
Астрахань
05.10.2013, суббота, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
1 : 1
Завершен
Армавир
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астрахань - Армавир
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0
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Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
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24.10.2026
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3 : 1
18.10.2026
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10.10.2026
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03.10.2026
Астрахань
Армавир
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3 : 0
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Россия. ФНЛ, 27 тур
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2 : 0
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Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. Колосова
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