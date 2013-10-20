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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 20 октября 2013
Гранада
20.10.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
47'
Д. Мурильо (АГ)
55'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
84'
Желтая карточка
Р. Лаго
Желтая карточка
Ф. Рико
82'
76'
Замена
Мичел
️️️️
П. Леон
Замена
Рики
️️️️
Я. Браими
65'
58'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Сарабия
Замена
Пити
️️️️
Ресио
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
П. Леон
Пас отдал
П. Сарабия
50'
Желтая карточка
Ч. Марика
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Мурильо
46'
Замена
Ч. Марика
️️️️
Борха
Замена
Д. Майнц
️️️️
Д. Буонанотте
34'
Желтая карточка
Д. Буонанотте
32'
Желтая карточка
Роберто
32'
Вторая желтая
П. Диакате
31'
Желтая карточка
П. Диакате
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Мичел
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
2
Ангуло
15
Диакате
24
Мурильо
12
Ньом
7
Перейра
16
Итурра
8
Браими
36
Ресио
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
4-2-3-1
13
Мойя
2
Арройо
3
Лаго
3
Рафа
17
Лопес
5
Москера
8
Борха
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
27
Колунга
30
Буонанотте
5
Майнц
5
Майнц
30
Буонанотте
36
Ресио
10
Пити
10
Пити
36
Ресио
8
Браими
11
Рики
11
Рики
8
Браими
7
Сарабия
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Сарабия
14
Леон
8
Мичел
8
Мичел
14
Леон
8
Борха
19
Марика
19
Марика
8
Борха
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Гранада - Хетафе
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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