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Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 20 октября 2013
Аугсбург
20.10.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
10'
Т. Вернер
35'
М. Арнольд
42'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
90'
+1
Замена
Т. Клозе
️️️️
М. Шефер
85'
Желтая карточка
П. Окс
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Я. Моравек
78'
75'
Замена
С. Кучке
️️️️
И. Олич
Замена
М. Де Йонг
️️️️
М. Озтрзолек
69'
68'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Арнольд
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Алтынтоп
63'
Желтая карточка
П. Верхаг
57'
52'
Желтая карточка
М. Арнольд
42'
ГОЛ! 1:2!
Л. Густаво
Пас отдал
Р. Родригес
Желтая карточка
М. Озтрзолек
41'
40'
Желтая карточка
Диего
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Арнольд
Пас отдал
Диего
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
34
Слободан Медойевич
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Диего
АП
2
Патрик Окс
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Матиас Фетщ
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вилли Евсеев
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
4-3-2-1
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
22
Озтрзолек
26
Хонь Юнь-Хо
30
Моравек
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
4-1-3-1-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
4
Шефер
14
Густаво
2
Окс
27
Арнольд
34
Медойевич
10
Диего
40
Олич
22
Озтрзолек
71
Де Йонг
71
Де Йонг
22
Озтрзолек
30
Моравек
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
30
Моравек
7
Алтынтоп
30
Милик
30
Милик
7
Алтынтоп
27
Арнольд
14
Перишич
14
Перишич
27
Арнольд
40
Олич
20
Кучке
20
Кучке
40
Олич
4
Шефер
5
Клозе
5
Клозе
4
Шефер
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
8
Вилли Евсеев
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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