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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Райо Вальекано
Альмерия - Райо Вальекано: обзор матча 20 октября 2013
Альмерия
20.10.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
78'
А. Гальвез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Райо Вальекано
Желтая карточка
Ф. Сориано
90'
+1
Желтая карточка
Э. Пельерано
88'
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Гальвез
75'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Н. Кастильо
Замена
Э. Барбоза
️️️️
А. Видаль
72'
66'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Я. Фальке
64'
Вторая желтая
С. Ньигес
Замена
Р. Азиз
️️️️
Корона
61'
57'
Желтая карточка
Тито
53'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
М. Торсильери
️️️️
М. Нельсон
47'
44'
Желтая карточка
А. Гальвез
37'
Замена
А. Переа
️️️️
Л. Бангура
36'
Желтая карточка
Л. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
7
Оскар Диас
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Эстебан
22
Нельсон
4
Пельерано
5
Трухильо
15
Гарсия
22
Видаль
12
Верса
23
Сориано
15
Корона
10
Сусо
15
Родри
3-3-2-2
23
Рубен
6
Гальвез
2
Тито
23
Арбилья
8
Ньигес
10
Трасоррас
8
Гонсалес
44
Фальке
10
Виера
7
Бангура
11
Кастильо
22
Нельсон
6
Торсильери
6
Торсильери
22
Нельсон
15
Корона
12
Азиз
12
Азиз
15
Корона
22
Видаль
7
Барбоза
7
Барбоза
22
Видаль
7
Бангура
80
Переа
80
Переа
7
Бангура
44
Фальке
22
Мохика
22
Мохика
44
Фальке
11
Кастильо
11
Ларривей
11
Ларривей
11
Кастильо
Остались в запасе
Альмерия
Райо Вальекано
7
Оскар Диас
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
7
Оскар Диас
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Альмерия - Райо Вальекано
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Медитерранео
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