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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 октября 2013
Локомотив (мол)
20.10.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
3 : 0
Завершен
Амкар (мол)
35'
А. Ломакин
47'
К. Муллин
60'
А. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
89'
Замена
В. Переверзев
️️️️
В. Камеш
87'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Панцырев
85'
Замена
К. Сидоренко
️️️️
Е. Тюкалов
72'
Желтая карточка
И. Кричмар
Замена
Н. Абилаев
️️️️
А. Чуканов
71'
67'
Желтая карточка
А. Попов
Замена
М. Мартынов
️️️️
А. Миранчук
64'
ГОЛ! 3:0!
А. Корян
60'
59'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
А. Серпокрылов
59'
Замена
В. Емельяненко
️️️️
Р. Урхов
59'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Придюк
ГОЛ! 2:0!
К. Муллин
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
16
Алексей Широков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Роман Урхов
ПВ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
80
Насыр Абилаев
ЦП
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
4-2-3-1
16
Широков
99
Барышников
17
Михалик
50
Лысцов
2
Серасхов
90
Ломакин
0
Сапатер
7
Чуканов
21
Миранчук
77
Корян
9
Муллин
4-1-3-2
57
Селихов
45
Придюк
40
Трошев
24
Попов
2
Кричмар
38
Алейников
36
Панцырев
75
Серпокрылов
33
Камеш
10
Урхов
7
Тюкалов
21
Миранчук
2
Мартынов
2
Мартынов
21
Миранчук
7
Чуканов
80
Абилаев
80
Абилаев
7
Чуканов
45
Придюк
11
Парамонов
11
Парамонов
45
Придюк
10
Урхов
3
Емельяненко
3
Емельяненко
10
Урхов
75
Серпокрылов
73
Гагиты
73
Гагиты
75
Серпокрылов
7
Тюкалов
63
Сидоренко
63
Сидоренко
7
Тюкалов
36
Панцырев
97
Голдобин
97
Голдобин
36
Панцырев
33
Камеш
57
Переверзев
57
Переверзев
33
Камеш
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
26
Темур Мустафин
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
91
Александр Воробьев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
Главный тренер
Денис Клюев
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
91
Александр Воробьев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
Остались в запасе
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
Локомотив-Перово
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