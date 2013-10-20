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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 20 октября 2013
Астон Вилла
20.10.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
31'
Э. Таунсенд
69'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
90'
+3
Желтая карточка
А. Леннон
Желтая карточка
Ф. Делф
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Уокер
87'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
А. Тонев
️️️️
Г. Агбонлахор
79'
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Л. Холтби
Замена
Я. Силла
️️️️
К. Эль-Ахмади
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Паулиньо
66'
Замена
А. Леннон
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
К. Бентеке
️️️️
Л. Козак
61'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
58'
52'
Желтая карточка
М. Доусон
38'
Желтая карточка
Паулиньо
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Э. Вествуд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-1-3-3
1
Гьюзан
13
Луна
17
Бэйкер
12
Влаар
8
Вествуд
10
Бакуна
18
Делф
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
18
Вайманн
18
Козак
4-3-2-1
1
Льорис
2
Уокер
21
Кирикеш
20
Доусон
14
Вертонген
30
Сандро
90
Холтби
18
Паулиньо
25
Таунсенд
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
20
Эль-Ахмади
5
Силла
5
Силла
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
24
Тонев
24
Тонев
11
Агбонлахор
18
Козак
20
Бентеке
20
Бентеке
18
Козак
90
Холтби
8
Дембеле
8
Дембеле
90
Холтби
10
Сигурдссон
12
Леннон
12
Леннон
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
9
Дефо
9
Дефо
9
Сольдадо
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
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